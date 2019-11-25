Назначен новый главный по мусору в России

Новым гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО) станет бывший министр строительства и ЖКХ, аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Об этом рассказал вице-премьер Алексей Гордеев, пишет «Интерфакс».

Как сообщили в правительстве, в настоящее время ведется процесс по его оформлению на новое место.

Материалы по теме Начало мусорной революции Москва переходит к раздельному сбору твердых коммунальных отходов

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу РЭО Дениса Буцаева. На этой позиции он проработал менее года — с февраля 2019-го.

Опрошенные эксперты заявили, что в этой должности Буцаев почти ничего не успел сделать. Однако, по их мнению, отставка чиновника связана со слабыми контактами внутри правительства, а вовсе не с претензиями к его работе.

Эксперты отмечают, что мусорная реформа в России продвигается тяжело, и смена руководства «Российского экологического оператора» не приведет к более быстрому результату.

В начале ноября должности замглавы Минприроды лишился Владимир Логинов, который должен был курировать мусорную реформу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!