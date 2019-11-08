Тариф на мусор в России рассчитают по-новому

Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов. Это, как указывает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», должно сказаться на плате конечных потребителей.

В частности, определены правила расчета затрат на амортизацию. Кроме того, соответствующее постановление уточняет, как определять расчетную предпринимательскую прибыль — без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.

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Ранее в ноябре сообщалось, что уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов.

В конце сентября стало известно о том, что власти вернули россиянам около 700 миллионов рублей после обращений на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Пожаловались на незаконные, по их мнению, сборы 1,6 миллиона человек.

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