Неоплата вывоза мусора в России достигла 70 процентов

Уровень неоплаты вывоза мусора со стороны российских компаний достигает 65-70 процентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

По его словам, в отношении физических лиц ситуация улучшается — для них этот показатель составляет 20-35 процентов. «В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает», — отметил Буцаев, добавив, что за последние полгода ситуация в некоторых регионах, наоборот, ухудшилась.

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Он подчеркнул, что складывается несправедливая ситуация, при которой компании отправляют свой мусор непонятно куда, а платит за это население.

Решать эту проблему глава «Российского экологического оператора» предлагает путем ужесточения ответственности компаний, так как бизнес не заключает договоры о вывозе мусора с региональными операторами. Как один из вариантов — присоединять юрлица к договорам автоматически, чтобы региональным операторам не приходилось бегать за каждой компанией.

По словам Буцаева, целевой показатель собираемости платежей за вывоз мусора — 90 процентов. Однако достичь его удастся не ранее чем через пять-восемь месяцев.

В конце сентября сообщалось, что власти вернули россиянам около 700 миллионов рублей после обращений на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Пожаловались на незаконные, по их мнению, сборы 1,6 миллиона человек.

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