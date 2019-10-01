Российские компании заплатят за мусор

Минприроды предложило изменить систему утилизации отходов от товаров и упаковки. Всех производителей и импортеров заставят платить сбор, а заниматься мусором будет госкомпания, пишет «Коммерсантъ».

В концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров говорится о введении пятилетнего моратория на самостоятельную утилизацию.

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Нормативов по утилизации больше не будет, их должен заменить стопроцентный платеж. Это значит, что платить придется за весь товар, в том числе за тот, который пока еще на складе.

В зависимости от товара — бумага, шины, одежда, электроника — сейчас производители и импортеры либо утилизируют от 5 до 30 процентов, либо платят экологический сбор, который в прошлом году составил 2,2 миллиарда рублей. Минприроды предлагало с помощью полной утилизации довести сборы до 136 миллиардов. Тогда же указывалось, что это приведет к росту цен на продукцию на 0,25-1,5 процента.

Однако, например, в Союзе производителей бутилированных вод (СПБВ) предсказывают рост стоимости своего продукта на 2,5-5,5 процента. А в ассоциации производителей и импортеров бытовой и компьютерной техники ожидают десятипроцентного повышения по отдельным категориям своих товаров.

Управлением платежей концепция предлагает заниматься Федеральной налоговой службе (ФНС). Однако зачисляться средства будут в специальный фонд, создание которого намечено на 2020 год. Это означает, что экологический оператор будет выполнять функцию полноценного министерства со своим бюджетом.

Как отмечается в материале, за восемь лет в России не удалось реализовать систему ответственности бизнеса за создаваемые отходы. Частных компаний, управляющих этой областью, как принято в странах ОЭСР, также не появилось.

Теперь подход Минприроды, по сути, возвращает ситуацию в 2010 год, когда заинтересованные стороны обсуждали создание государственного оператора-монополиста.

Эксперты указывают, что государственный оператор вряд ли решит проблему свалок, поскольку чаще всего именно власти оказываются виновниками экологических проблем. В Евросоюзе за утилизацию отвечает бизнес, и Россия тоже пыталась идти по этому пути. В том числе специальные отраслевые ассоциации начали инвестировать в инфраструктуру работы с отходами. Что в ведомстве хотели бы сделать с этим сектором, из концепции непонятно.

В Минприроды подчеркивают, что нынешняя версия законопроекта не является окончательной. Однако, как предполагается в материале, концептуальные изменения уже вряд ли возможны.

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