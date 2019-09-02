Планы правительства по утилизации мусора сочли нереалистичными

Российские производители товаров выступили против инициативы Минприроды по одномоментному увеличению нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100 процентов. Соответствующее письмо производители направили вице-премьеру Алексею Гордееву, пишет «Коммерсантъ».

Против инициативы выступили руководители «Русбренда», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, «Руспродсоюза», «Союзмолока» и другие.

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По их мнению, достижение нормативов утилизации в 100 процентов одномоментно невозможно. Это приведет к росту нагрузки на добросовестных производителей, снижению конкурентоспособности отечественных товаров, а также ударит по потребителям из-за «шоковой инфляционной нагрузки».

По данным источника газеты, в среднем утилизация находится на уровне 20 процентов, а большие компании тратят на услугу 200-400 миллионов рублей ежегодно. Если нормативы повысятся, траты взлетят до 1-1,2 миллиарда рублей, что приведет к росту цен на 8-10 процентов.

С помощью повышения нормативов утилизации власти хотят повысить собираемость экологического сбора с 2,2 миллиарда рублей до 136 миллиардов в год. Рассмотреть вопрос правительство должно до середины 2020 года.

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