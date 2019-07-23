В раздельном сборе мусора нашли недостатки

Нынешняя система тарифов на вывоз мусора не стимулирует операторов к извлечению вторичного сырья, а, наоборот, делает более выгодным его захоронение в земле. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на исследование юрфирмы Lecap и опрошенных участников рынка.

Как пояснили в компании, сейчас оператор фактически зарабатывает только на тарифе на вывоз мусора, а у него небольшая доходность. По нынешним правилам ему не достается прибыль от продажи вторсырья, поскольку доходы от этого вычитаются из валовой выручки.

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При этом из тарифа вычитается даже не фактически полученный доход от продажи вторсырья, а прогнозируемая сумма. Например, регулятор оценивает стоимость вывоза и захоронения кубометра мусора в 450 рублей, а потенциально реализуемое вторсырье — в 50 рублей, тогда он сразу понижает тариф до 400 рублей.

Если компания решает не отправлять вторсырье на переработку, что было бы хорошо для экологии, а захоронить его с остальными отходами, она может попросить регулятора повысить тариф. Это делает захоронение более выгодным.

Эксперты отмечают, что методику расчета прогнозного вычета нужно сделать более прозрачной. Кроме того, операторам нужно разрешить не вычитать доходы от продажи вторичных ресурсов из выручки, поскольку только извлечение и продажа вторсырья без получения прибыли не дает мотивации сортировать мусор.

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