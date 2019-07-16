В России захотели взимать плату за вывоз мусора по-новому

Правительство изучает возможность перехода на новый способ расчета тарифа за вывоз мусора. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Сейчас размер платы формируется исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубического метра отходов умножается на норматив накопления мусора для жителей в данном регионе, а затем делится на число дней. По новой системе предлагается рассчитывать размер платы, исходя из числа баков, которые установлены на контейнерной площадке.

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На несправедливость действующей системы оплаты в марте обратил внимание премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Тогда он заявил о необходимости введения в России платы за вывоз мусора «по факту». Минприроды начало прорабатывать вопрос, однако схема работы новой системы разработана не была.

Теперь Макрушин пояснил, что система во многом будет напоминать расчет по нормативам. По его словам, количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. «Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату», — сказал он. Макрушин признал, что получается непростая формула распределения платы между офисами и квартирами.

В Минприроды между тем сообщили, что подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату за вывоз мусора исходя из фактически накопленного объема мусора, однако отраженный в нем механизм не раскрыли.

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