Россияне смогут обменять мусор на пиво

Торговая сеть «Магнит» начнет прием алюминиевых банок и пластиковых бутылок совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes, говорится в сообщении компании.

В обмен на тару можно будет получить 10 процентов скидки на пиво «Белый медведь». Также первые покупатели смогут получить в подарок брендированные экосумки.

Для приема тары в супермаркетах установят специальные пандоматы, которые будут распечатывать купоны на скидку. Пилотный проект запустят в шести магазинах сети.

Ранее сообщалось, что четверть россиян старается повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты, они делают это ради экономии.

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