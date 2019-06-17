Экономика
 
Последние новости
Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей
В Испании убили 13-летнюю россиянку
Умерла создательница синих джинсов
Литовцы изучили опыт украинских военных в Донбассе
Объявлен победитель рыцарского турнира в Москве 
Телеведущий Киселев поплатился на миллионы из-за беспечности
В Чемодановке все успокоилось
Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео
Иран заявил о раскрытии шпионской сети США
Загадочную Зону 51 показали в подробностях
Новости партнеров

Россияне смогут обменять мусор на пиво

Перейти в «Мою Ленту»

Торговая сеть «Магнит» начнет прием алюминиевых банок и пластиковых бутылок совместно с пивоваренной компанией AB InBev Efes, говорится в сообщении компании.

В обмен на тару можно будет получить 10 процентов скидки на пиво «Белый медведь». Также первые покупатели смогут получить в подарок брендированные экосумки.

Для приема тары в супермаркетах установят специальные пандоматы, которые будут распечатывать купоны на скидку. Пилотный проект запустят в шести магазинах сети.

Ранее сообщалось, что четверть россиян старается повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты, они делают это ради экономии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян задумали поощрить за отказ от пластиковых пакетов
Россияне рассказали о бойкоте магазинов из-за неправильной упаковки
Путин потребовал навести порядок с отходами
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Торг неуместен

Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
20:5213 июня

Российские резервы установили рекорд

16:53Сегодня

Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей

15:59Сегодня

Минэкономразвития усилили «тяжелой артиллерией»

Экономика18:1314 июня

С больной головы на здоровую

Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
22:2513 июня

Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами

15:20Сегодня

Названо число работающих пенсионеров в России

14:18Сегодня

В России взлетели цены на бензин

Экономика17:35 5 июня

«Переосмыслить, переделать, пересмотреть»

В чем суть предлагаемой в Шиесе технологии переработки мусора
13:4813 июня

Немецкий бизнес пожаловался на страдания из-за санкций против России

13:03Сегодня

Газ дошел до Европы в обход России

17:10Сегодня

«Роснефть» продолжила помогать исследователям дельфинов

Россия
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
В Чемодановке все успокоилось
Путин ужесточил наказание за пьяные ДТП
Обвиняемый в харассменте полицейский узнал о своем увольнении из СМИ
Российский пенсионер уехал жаловаться Путину и нашелся через три месяца
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Иран заявил о раскрытии шпионской сети США
В Испании убили 13-летнюю россиянку
Российские самолеты перестали бомбить Сирию
В шведской коммуне подняли флаг СССР
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский назвал красоту украинок брендом страны
Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады
Украинец неделю побыл ополченцем и через пять лет попался
Бывшего главу Киргизии обвинили в вооружении российских бандитов
Украинский премьер пожаловался на враждебную систему Порошенко
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
Россияне смогут обменять мусор на пиво
Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей
Минэкономразвития усилили «тяжелой артиллерией»
Названо число работающих пенсионеров в России
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В школе олимпийского резерва нашли тренера-педофила
Российский косметолог изуродовала 19 клиенток и села на пять лет
Охотившийся на пассажиров электричек отравитель умер в СИЗО
Московские полицейские массово захотели уволиться
Все материалы
Наука и техника
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Загадочную Зону 51 показали в подробностях
Создан Институт теоретической и математической физики МГУ
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
33 российских спортсмена заподозрены в употреблении допинга
В Казани прошел этап чемпионата мира по авиагонкам
В «Реале» началась забастовка
Роберто Карлос отдал пас пяткой через плечо
Российский бегун показал «эпичный фотофиниш» после победы в падении
Футболисты двух команд забили 39 голов во время одного матча
Все материалы
Культура
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
Алибасова выписали из больницы
Переданного семье Алибасова кота-самозванца потребовали вернуть
Сын Бари Алибасова прокомментировал информацию о переводе отца из реанимации
Железного человека из «Мстителей» захотели превратить в женщину
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Илон Маск решил уйти из Twitter
«Бургер Кинг» решили наказать за призыв «раскурячить»
Фейки о конфликте с цыганами в Чемодановке удалили из сети
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео
Любимый дешевый бренд россиян вновь насмешил сеть нелепым купальником
Мошенник притворялся Джорджем Клуни и был арестован
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Россиянин наплевал на штормовое предупреждение в Таиланде и утонул
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов
Граната парализовала работу аэропорта
В московском аэропорту установили алкорамки
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Редчайшего голубого лобстера спасли от съедения
Фокусник попытался повторить трюк Гудини и пропал
Бесстрашный детеныш носорога попытался защитить мать от браконьеров
Голодная акула напала на ребенка
Все материалы
Этому автомобилю 31 год. А на вид — не больше 20
Забытые концепты: Pontiac Pursuit
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию
Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России
Названы все цены на Renault Arkana
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
В Москве подорожали дешевые квартиры
Белорусы удивили квартирой с десятком фортепиано
Названа главная опасность квартир-студий
Названы самые популярные города России для временного проживания
Все материалы