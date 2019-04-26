Россияне рассказали о бойкоте магазинов из-за неправильной упаковки

Каждый пятый россиянин готов перестать ходить в магазины, которые продают товары в неперерабатываемой упаковке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos.

Согласно данным исследования, 31 процент российских потребителей готов перестать покупать товары в упаковке, которую нельзя переработать. Еще 20 процентов готовы вообще отказаться от покупок в магазинах, которые продают много товаров в такой упаковке. Эти данные соответствуют общемировому показателю.

При этом только два процента опрошенных считают, что потребители также должны что-то предпринять сами, чтобы решить проблему с переизбытком мусора.

Исследование проводилось с 22 февраля по 8 марта 2019 года в 28 странах, в нем приняли участие 19,5 тысячи респондентов. Ретейлеры также признали, что покупатели все чаще обращают внимание на состав упаковки и возможность ее вторичной переработки. По их мнению, это позитивная тенденция.

Сети супермаркетов «Ашан» и «Азбука вкуса» уже отказались от предоставления клиентам бесплатных пластиковых пакетов. «Ашан» вместо этого предлагает экопакеты, на 40 процентов состоящие из переработанных материалов, а также бумажные пакеты и сумки многоразового использования.

Исследование сервиса доставки еды Delivery Club, проведенное совместно с компанией Research Me, показало, что абсолютное большинство россиян высказало готовность отказаться от одноразовой пластиковой посуды. При этом одноразовую посуду использует 81 процент опрошенных, чаще всего — во время походов на шашлыки (64 процента) или на даче (21 процент).

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