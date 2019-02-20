Путин потребовал навести порядок с отходами

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию затронул тему мусора и вывоза твердых бытовых отходов. Глава государства признал, что эта сфера сложна и изобилует проблемами, поэтому в ней необходимо навести порядок. Трансляцию выступления ведет телеканал НТВ.

Он напомнил, что с 2019 года в регионах России вывоз мусора начал переход на новую систему, а в платежках ЖКХ россиян появилась новая графа — вывоз мусора, из-за чего сборы по ЖКХ во многих регионах выросли. «Если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги», — отметил Путин.

Президент отметил, что необходимо навести порядок в этой сфере, избавившись от «мутных структур», которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли. Путин отметил, что еще год назад ему лично приходилось вмешиваться в решение некоторых вопросов, требуя у МВД и прокуратуры выставить охрану полигонов.

Однако и решить эту проблему быстро, по словам президента, не выйдет, так как этой ею не занимались 100 лет, однако делать это необходимо уже сейчас. «Я прошу ОНФ обеспечить здесь действенный гражданский контроль. Их сигналы о любых нарушениях в обязательном порядке должны рассматриваться органами власти», — отметил глава государства, подчеркнув, что деятельность

В ближайшие два года должны будут рекультивированы 30 крупных и проблемных свалок в черте городов, а за следующие шесть

лет — и все остальные. Путин также потребовал резко увеличить олбъемы перерабатываемого мусора, с текущих 8-9 процентов до 60 процентов к 2024 году. «Чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора», — отметил президент.

Также для снижения экологического эффекта Путин потребовал переводить предприятия ЖКХ, транспорт и бизнес на более экологически чистые виды топлива. Особенно здесь необходимо развитие рынка газомоторного топлива, отметил президент.

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