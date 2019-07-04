Россиян обяжут платить за реальный мусор

Вице-премьер Алексей Гордеев на совещании у президента России Владимира Путина предложил изменить механизм начисления платы за вывоз мусора. Глава государства инициативу одобрил, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Люди должны платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор», — заявил Гордеев. Политик предложил, по его мнению, более понятную и справедливую схему.

Кроме того, вице-премьер предложил, чтобы в будущем россияне оплачивали только органический мусор, а от оплаты вывоза сухого мусора были освобождены.

Новая методика расчета будет строиться на базе двух показателей: количество контейнеров и периодичность их вывоза. Конечную сумму будут устанавливать по факту вывоза отходов, а выплачивать ее будет тот, кто заключил договор с оператором вывоза мусора.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что рост тарифов не должен быть галопирующим, а вводить новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами нужно помягче.

В апреле Путин дал поручение сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов для граждан. Как подчеркнул он в ходе послания Федеральному собранию, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.

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