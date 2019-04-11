Президент России Владимир Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов для граждан. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает ТАСС.

«Нагрузки сильной на регионального оператора делать нельзя, мы это прекрасно понимаем. [Потому что] все, что мы будем вменять региональному оператору в обязанность, может лечь в тариф для людей», — сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин по итогам совещания главы государства с кабмином.

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что в сфере вывоза мусора и твердых бытовых отходов необходимо навести порядок. Как он подчеркнул, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.

В том же месяце сообщалось, что, согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, после проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год.

Реформа началась в России в 2019 году. До конца текущего года к ней должны присоединиться все регионы. Исключение до 2022-го получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Последний не стал пользоваться отсрочкой. В рамках реформы запланирован выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора, что будет выделено в отдельную коммунальную услугу.

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