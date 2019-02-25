Россиян заставили платить за несуществующую услугу

Жители деревни Филькино под Серовом, которые год назад оказались изолированы от остального мира из-за рухнувшего моста, получили квитанции об оплате за несуществующий вывоз мусора. Об этом в своем Facebook сообщил Депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

По его словам, в населенный пункт невозможно проехать на машине, попасть туда можно было только через мост. По этой же причине мусор оттуда не вывозится. Парламентарий отметил, что в конце января в Филькино приехал замглавы Серова Вячеслав Семаков, который посоветовал получившим квитанции селянам относить отходы по зимнику в соседний поселок Медянкино. «А уже там, когда-нибудь, поставят контейнеры, за вывоз мусора из которых люди уже должны заплатить! Хотя это другой поселок и идти до него нужно приличное расстояние. Впрочем, возмущенным жителям сказали, что они могут ничего никуда и не уносить, а... просто платить и ничего не делать!» — написал Ионин.

Вместе с коллегой Андреем Альшевских он написал депутатский запрос, «ситуацией занимается прокуратура области».

Мэр города Серов Василий Сизиков сначала обещал восстановить мост, но потом власти решили, что это слишком затратно, и на лето выделили жителям лодку на два часа в день — по часу утром и вечером. Зимой селянам приходится выбираться из Филькино по три-четыре часа и идти десять километров через лес, где водятся лисы, волки и медведи, а также по болоту и зимнику.

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