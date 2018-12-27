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Отрезанным от мира жителям села на Урале посоветовали ходить через болото

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Жителям части села Филькино Свердловской области (пригород Серова) предложено для связи с цивилизацией вместо дороги через рухнувший мост использовать альтернативный путь, который занимает вместо обычных пяти минут три-четыре часа. Об этом сообщает Ura.ru.

Новая дорога весьма проблематична, так как она проходит через болото, которое отрезает деревню от остального мира с тыла. «Болото еще до конца не промерзло, но позже попробуем найти человека, который решится привезти нам на грузовике дрова», — прокомментировала ситуацию Ura.ru жительница Анастасия Пристав.

Теперь чтобы попасть на «большую землю» жителям отрезанной от мира части села нужно пройти больше 10 километров пешком по болоту через лес, где водятся лисы, волки и медведи. Дальше по словам Анастасии Пристав надо дойти до КПП металлургического завода. Далее получить там по паспорту пропуск, и пройти через территорию предприятия. После чего нужно будет добраться до поселка Медянка, сесть там на автобус, доехать до города Серова, и только оттуда ехать обратно на другой берег реки в селе Филькино. «Если ребенку надо утром в школу, то следует выходить с ночи, чтобы успеть. Вечером то же самое, но в обратном порядке», — пояснила Анастасия.

Редакция Ura.ru так и не смогла дозвониться администрации, которая приняла решение мост не восстанавливать. Кроме того, по сведениям издания жителям «островной» части Филькино предложено самостоятельно изыскивать способы, чтобы переехать поближе к цивилизации.


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