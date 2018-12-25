Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, и после этого ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище. Об этом она сообщила «Таким делам».

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По словам женщины, поводом для отъезда стали поступающие ей угрозы. Она боялась, что вместе с приемными детьми может потерять родных сына и дочь. «Решение было принято практически в течение недели. Мы просто уехали, без денег, без всего, я занимала деньги на билет», – сказала Савиновских, добавив, что вернется в Россию, только если здесь наступит правовое государство.

Она рассказала, что весной министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов угрожал ей уголовным делом за то, что она судилась с чиновниками и обратилась к журналистам. Он сказал ей, что если какой-либо суд займет ее сторону, власти «найдут способ не исполнять это решение суда».

Юлия Савиновских и ее муж Евгений лишились двух усыновленных мальчиков в сентябре 2017 года после того, как она сделала операцию по удалению груди из-за физического дискомфорта и постоянных болей. Перед операцией она вела блог от лица вымышленного трансгендерного человека и писала о своих переживаниях. На основании этого суд решил, что женщина собралась сменить пол и жить в однополом браке, и это «противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества». Савиновских неоднократно проходила психологические экспертизы, которые подтверждали ее адекватность, и обжаловала решения суда, но российское правосудие так и не вернуло ей детей. Супруги обратились в Европейский суд по правам человека.

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