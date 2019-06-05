Определены самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области названы самыми загрязненными регионами России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию «Зеленый патруль».

Одной из главных проблем экологи назвали трудности с запуском мусорной реформы. Вместо новых, действующих технологий и сокращения вывоза отходов на полигоны регионы прибегают к имитации сортировки и переработки мусора.

Самыми чистыми регионами признали Тамбовскую и Белгородскую области, Алтайский край и республику Алтай.

В апреле сообщалось о том, что президент России Владимир Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов для граждан. Как подчеркнул он в ходе послания Федеральному собранию, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.

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