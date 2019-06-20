Путин обеспокоился мусорными островами

В Тихом океане образовались мусорные острова размером с среднюю европейскую страну. Об этом в четверг, 20 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

По словам российского лидера, в связи с экологической обстановкой мусорная реформа должна быть решена оперативно. «Это не тот случай, когда люди должны ждать 20 лет», — отметил он.

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Президент также пообещал взять под личный контроль реализацию мусорной реформы. Он дал поручение главе Федеральной антимонопольной службы Игорью Артемьеву проверить тарифы на мусор.

Президент уточнил, что общий объем финансирования программ по переработке мусора превышает 300 миллиардов рублей.

Ранее в июне стало известно, что Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области названы самыми загрязненными регионами России. Одной из главных проблем экологи назвали трудности с запуском мусорной реформы. Вместо новых действующих технологий и сокращения вывоза отходов на полигоны регионы прибегают к имитации сортировки и переработки мусора.

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