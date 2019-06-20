Россияне раскрыли отношение к прямой линии с Путиным

Большинство россиян (75 процентов) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, а интерес к его ответам выразили почти 80 процентов опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 29 процентов россиян будут смотреть прямой эфир от начала до конца, еще 12 процентов решили посмотреть отдельные фрагменты, а 34 процента планируют узнавать об основных вопросах и ответах не через телевизор, а на других платформах.

Вообще не станут следить за прямой линией 10 процентов опрошенных, еще 13 процентов респондентов воздержались от ответа на этот вопрос.

Большинство россиян (77 процентов) выразило интерес к выступлению президента и его ответам на вопросы. Еще 22 процента ответили «скорее не интересно», 1 процент — затруднились ответить.

Опрос был проведен 17 июня 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Прямая линия с президентом начнется в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Вопросы принимаются с 9 июня до окончания прямой линии 20 июня. Их можно отправить через сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение «Москва — Путину» и «ОК Live», официальные группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в виде СМС или ММС по номеру 8-800-200-40-40.

В прошлом году мероприятие состоялось 7 июня и продлилось более четырех часов. Тогда же был изменен формат линии: в студии не было гостей.

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