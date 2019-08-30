Россия закупилась иностранным мусором

Россия нарастила импорт пластиковых отходов из-за границы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные таможенной статистики.

Так, в 2018 году импорт составил более 20 миллионов долларов — на 32 процента больше, чем годом ранее. Аналитик института «Центр развития» ВШЭ Анна Волкова указала, что в стране нет отлаженной системы сбора полимерных отходов, это, по ее словам, тормозит развитие отрасли и создает дефицит вторсырья.

В основном импортируются прессованные бутылки из-под воды и молока. Больше всего таких отходов закупают у Турции (6,2 миллиона долларов), Японии (2,8 миллиона долларов) и Белоруссии (3,1 миллиона долларов). «До тех пор пока мусорная реформа буксует, импорт может помогать. Он позволит многим рециклерам не закрыться и не разочароваться вообще в этом бизнесе», — сказал председатель совета директоров группы компаний «Экотехнологии» Константин Рзаев.

Издание указывает, что одновременно растут продажи за рубеж макулатуры. Объем экспорта в прошлом году составил 72 миллиона долларов. В основном собираемое сырье перерабатывается внутри страны, на экспорт идет порядка 10 процентов от общего объема. Большая часть макулатуры (80 процентов) идет на производство тарного картона.

В 2019 году в стране началась мусорная реформа. В рамках ее реализации запланирован выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора, что будет выделено в отдельную коммунальную услугу.

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