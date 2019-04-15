Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

В среднем по стране сбор платежей составляет 50,3 процента. В ряде регионов из-за низкой собираемости операторы могут прекратить работу. Это Дагестан и Самарская область (собираемость 5 процентов), Адыгея (14 процентов), Кабардино-Балкария (15 процентов), Пермский край (20 процентов), Новосибирская область (23 процента), Алтайский и Красноярский края (по 25 процентов), Ульяновская область (30 процентов).

В каждом регионе должны выбрать схему вывоза и утилизации мусора и назначить оператора. Сейчас на новую систему смогли перейти 80 процентов регионов. В 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 года.

В среднем тариф (сортировка, обработка, перевозка и расходы оператора) составляет 562 рубля за один кубометр мусора, минимум — 93,48 рубля, максимум — 2487,85 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов для граждан. Как он подчеркнул, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.

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