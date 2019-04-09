Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов. Об этом он заявил на встрече с руководством «Справедливой России» в Госдуме, сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что по международным нормативам доля переработки должна составлять от 50 до 70 процентов от общего объема ТБО, а в России она всего 10 процентов. «Выделяем деньги из бюджета регионам, чтобы там появилась инфраструктура для переработки отходов и, конечно, существенно снизилась доля их захоронения, потому что в этом плане мы, к сожалению, выглядим весьма и весьма далеко от международных стандартов», — сказал глава правительства, добавив, что надеется на рост объемов переработки в стране.

Председатель правительства напомнил, что в 2018 году на переработку твердых коммунальных отходов было выделено около миллиарда рублей, которые пошли на создание инфраструктуры. В будущем правительство планирует субсидировать сферу, чтобы появлялись новые перерабатывающие предприятия, а весь мусор проходил через сортировочные комплексы.

Медведев подчеркнул, что выступает за прозрачные, понятные и справедливые тарифы, благодаря которым населению не пришлось переплачивать, а также за льготы для определенных категорий граждан, которые уже существуют в некоторых регионах и могли бы в перспективе распространиться на остальные субъекты.

Осенью 2017 года спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов говорил, что стране понадобятся десятилетия для внедрения системы раздельного сбора мусора. На тот момент в России перерабатывалось только семь процентов отходов, остальное закапывалось.

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