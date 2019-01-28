Российский регион к 2020 году перейдет на раздельный сбор мусора

Во всех районах Республики Мордовия к 2020 году планируется внедрить систему раздельного сбора мусора. Об этом рассказала гендиректор регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) Светлана Бигессе, сообщает ТАСС в понедельник, 28 января.

«Сейчас в трех населенных пунктах в Ковылкинском, Краснослободском и Лямбирском районах есть тестовые контейнеры для раздельного сбора отходов. До конца 2019 года мы постараемся [установить их] в половине районов Мордовии, в крупных населенных пунктах», — сказала она.

По ее словам, сейчас раздельный сбор отходов широко практикуется в региональном центре, где его поэтапно внедрять начали с 2012 года. На сегодняшний день практически на всех площадках возле многоквартирных домов установлены специальные евроконтейнеры для сортировки мусора. Всего их около 850.

Отсортированные отходы поступают на линию прессования, а затем — на крупные перерабатывающие предприятия. Большую часть макулатуры отправляют на бумажную фабрику в Пензе, отходы полимеров, бутылки — на крупные заводы в Московской и Нижегородской областях, уточнила гендиректор.

С момента начала работы оператора по обращению с ТКО в населенных пунктах Мордовии было установлено более семи тысяч евроконтейнеров для раздельного сбора мусора. По словам Бигессе, это позволило сократить число стихийных свалок в районах республики примерно на 80 процентов.

Осенью 2017-го спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что на внедрение системы раздельного сбора мусора в России понадобятся десятилетия. По данным чиновника, в настоящее время в стране перерабатывается только семь процентов мусора, остальные отходы захоранивают.

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