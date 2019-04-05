По всей России соберут макулатуру

Во всех регионах России 7 апреля пройдет экологическая акция «#СохранимЛес», в рамках которой откроют специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий сможет принести и сдать макулатуру. Об этом сообщает сайт «Молодежки ОНФ», которая выступает организатором мероприятия.

«Традиция сбора макулатуры в нашей стране была отличной, ее надо возрождать», — сказал заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта, глава «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Экологическая акция начнется на во Владивостоке в 11:00 по местному времени, а финиширует в 17:00 в Калининградской области, затронув каждый часовой пояс России. Всю собранную макулатуру передадут региональным операторам для дальнейшей переработки.

Отмечается, что главная цель акции — развитие культуры раздельного сбора мусора.

В ноябре 2018 года сообщалось, что ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать продление существующего в данный момент налогового режима в отношении макулатуры на бессрочной основе или на срок до 31 декабря 2022 года, не допустив введения реверсивного налогообложения без проведения детального анализа целесообразности данной меры.

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