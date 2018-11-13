Президента попросили сохранить налоговый режим для переработчиков макулатуры

Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать продление существующего в данный момент налогового режима в отношении макулатуры на бессрочной основе или на срок до 31 декабря 2022 года, не допустив введения реверсивного налогообложения без проведения детального анализа целесообразности данной меры. Открытое обращение к президенту отраслевики опубликовали в газете «Ведомости».

В письме говорится, что Минфином РФ без консультаций с бизнес-сообществом отрасли были инициированы поправки в законодательство, допускающие введение механизма реверсного налогообложения для макулатуры по аналогии с действующим с 1 января 2018 года режимом для сборщиков лома черных и цветных металлов, а также шкур животных. Авторы письма отмечают, что такой механизм для сбора макулатуры не целесообразен из-за того, что образователями отходов бумаги и картона, в отличие от лома черных и цветных металлов, являются абсолютно все действующие юридические лица в России, около 50-60 процентов из которых уже сейчас реализуют макулатуру. Таким образом, под действие новой схемы налогового администрирования автоматически подпадет минимум 2 миллиона юридических лиц РФ. А это по мнению «Лиги переработчиков макулатуры» существенно усложнит администрирование уплаты налога как для государства, так и для миллионов налогоплательщиков.

При этом абсолютно та же самая сумма налоговых отчислений, которую государство получает от отрасли сегодня, будет складываться из сотен тысяч мелких сумм, что гарантированно приведет к выпадению части доходов для государства, - считают в ассоциации. Кроме того, многие участники предпочтут выбрасывать макулатуру либо откажутся от её сбора из-за возникших трудностей, нежели будут обеспечивать ее возврат во вторичный оборот, что вызовет паралич системы сбора и переработки макулатуры.

Введенный в 2016 году перенос уплаты НДС с участка заготовки макулатуры на участок ее переработки на территории Российской Федерации позволил полностью прекратить неправомерное возмещение и уклонение от уплаты НДС при реализации макулатуры на территории Российской Федерации, а также выстроить прозрачную структуру отрасли, обеспечить равные конкурентные условия, - отмечается в письме. Это не замедлило сказаться на результатах. По данным ФНС России (письмо Михаилу Мишустина номер ММВ-17-1/253 от 19 октября 2018) произошло кратное увеличение суммы выплат НДС 82 предприятиями-переработчиками макулатуры в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 5,22 миллиарда рублей с 3,78 до 9,00 миллиардов рублей. Прирост налоговых отчислений составил 138 процентов.

В письме отмечается, что сейчас на предприятиях отрасли перерабатывается более 3,2 миллиона тонн макулатуры ежегодно, хотя еще в 2000 году перерабатывалось всего 300 тысяч тонн, рабочими местами обеспечено более 30 тысяч человек, а налоговые отчисления в 2017 году составили 22,5 миллиарда рублей. В отрасль пришли крупные транснациональные компании, инвестировавшие сотни миллионов долларов в создание современных производств конкурентоспособной на мировом рынке продукции в секторах потребительских товаров, упаковки и строительных материалов.

Совокупно за 21 месяц действия существующего порядка 82 предприятия уплатили в федеральный бюджет свыше 14 миллиардов рублей НДС. Снижение административной нагрузки на заготовителей макулатуры положительно сказалось на собираемости макулатуры: в 2017 году впервые за последние 4 года наблюдался рост сбора макулатуры — до 3,5 миллионов тонн (плюс 7 процентов), возросла численность рабочих мест на предприятиях индустрии. В отрасли наблюдается инвестиционный бум — к концу 2018 года производственные мощности по переработке макулатуры на территории России достигнут 4,6 миллиона тонн в год (плюс 9 процентов). В случае же реализации инициативы минфина произойдет по мнению участников рынка полная деградация отрасли.