Продающих жилье россиян заставят платить налоги

Государство в скором времени может получить право узнавать все детали сделок по купле-продаже недвижимости, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на внесенный в Госдуму законопроект. Это затруднит жизнь тем, кто пытается скрыть реальную сумму сделки и не платить налоги с нее.

В документе перечислены ситуации, при которых банки и риелторы обязаны информировать Росфинмониторинг о совершенной сделке. В частности, кредитные организации будут сообщать о сделках на сумму более трех миллионов рублей. От них потребуется информация не только о факте перечисления денег от покупателя продавцу, но и о движении средств до и после непосредственной продажи.

Так, если покупатель зачислил необходимую для оплаты квартиры или дома сумму незадолго до сделки, банк сообщит об этом в Росфинмониторинг. Отдельно будут указываться случаи, при которых оплата совершается наличными. Сделки на сумму менее трех миллионов перейдут в сферу ответственности риелторов.

Законопроект принимается в целях ужесточения борьбы с отмыванием денег, однако главный удар, как полагают опрошенные изданием эксперты, он нанесет по тем продавцам недвижимости, которые пытаются уйти от налогов. В настоящее время закон позволяет не платить 13-процентный НДФЛ, если недвижимость находилась в собственности продавца более пяти лет. В противном случае он получит только вычет в размере миллиона рублей.

Нередки случаи, когда в официальных документах указывается заниженная цена за квартиру или дом, отмечает «Коммерсантъ». Как правило, оплата производится наличными. Теперь же налоговики, традиционно сотрудничающие с Росфинмониторингом, смогут узнавать об этом из информации, переданной банками.

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