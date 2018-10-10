Государство решило начать конфискацию иностранных активов

Правительство в 2019 году может ужесточить ответственность за легализацию преступно полученных денежных средств, сообщает газета «Коммерсантъ».

Этой теме было посвящено совещание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Росфинмониторинг, МВД, ФСБ, Минюст и Генпрокуратура планируют вынести вопрос об изменении формулировок соответствующих статей Уголовного кодекса, чтобы они соответствовали нормам Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Будут введены штрафы за отмывание с юрлиц. Также ответственность начнут нести нотариусы, юристы и бухгалтеры, участвовавшие в противоправной деятельности. Помимо этого, планируется начать конфискацию выведенных за рубеж отмытых активов.

Отмечается, что сейчас законодательство практически не работает. Статья за легализацию денег и имущества, полученных в результате собственных преступных действий, используется только при расследовании наркотрафика, а не экономических преступлений. Объемы конфискованного за эту деятельность небольшие. У государства нет возможности изъять имущество, находящееся за границей (деньги на зарубежных счетах или недвижимость).

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