Карты иностранных банков поставят на особый контроль

Операции по картам, выпущенным иностранными банками, могут поставить под контроль в России. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает внесение поправок в закон о противодействии отмыванию доходов и спонсированию терроризма. Будет расширен перечень операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга. К ним добавятся транзакции по обналичиванию средств с банковской карты, выпущенной иностранным банком.

Указывается, что ограничения будут распространяться не на все банки, а только зарегистрированные в отдельных странах, полный список которых предлагается отнести к информации ограниченного доступа.

Росфинмониторинг будет информировать банки о том, какие страны следует контролировать, в персональном порядке через личные кабинеты. Что именно имеется в виду под личными кабинетами, пока не понятно. Профильный комитет Госдумы указал, что это необходимо разъяснить ко второму чтению.

Данные о месте и времени совершения операции, о владельце карты, ее номере и снятой сумме банки будут передавать в Росфинмониторинг.

По мнению авторов законопроекта, это позволит лучше обеспечивать безопасность России.

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