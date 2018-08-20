Россиян избавят от необходимости вводить реквизиты карты при интернет-покупках

Россияне смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах с помощью адреса электронной почты с 2019 года. Дополнительных реквизитов банковских карт, к примеру номер, срок действия или CVV-код, вводить не потребуется. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Центробанке.

Покупателям необходимо будет скачать специальное приложение, которое разрабатывает ассоциация «Финтех». Оно позволит привязать данные кредитных и дебетовых карт к электронной почте. В ЦБ заверили, что программу максимально защитят от взломов.

Эксперты отнеслись к инициативе в целом положительно. По мнению руководителя IT-блока банка «Открытие» Сергея Русанова, при оплате покупки клиент может указать меньше данных, что снизит риск агрессивной рекламы. Кроме того, такой способ оплаты не позволит мошенникам собирать информацию на фишинговых ресурсах, отмечает заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

В то же время, сервис может быть не вполне надежным для юзеров. «Оплата посредством ввода e-mail может нести высокие риски безопасности, если у пользователя пароль к почтовому аккаунту, например, "11111111" или совпадает с именем почтового ящика, что нередко случается. Кроме того, электронную почту часто взламывают, пользователи забывают и меняют пароли», — пояснила директор по консалтингу ГК InfoWatch Мария Воронова. Она добавила, что эти детали необходимо продумать.

«Физтех» вместе с Банком России работает и над другими способами идентификации, к примеру, по номеру мобильного телефона. Кроме того, ассоциация разрабатывает другие виды мгновенных платежей, таких как переводы между своими счетами в разных банках, и прочие.

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