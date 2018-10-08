Администратор легендарной наркоплощадки признал свою вину

Ирландец Гэри Дэвис, которого американские власти называют бывшим модератором и администратором крупнейшей даркнет-площадки по продаже наркотиков Silk Road, признал свою вину. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
В декабре 2013 года мужчине вместе с другими бывшими модераторами предъявили официальные обвинения в преступном сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, проведения хакерских операций и отмывания денег.
По данным федеральных прокуроров, Дэвис под ником Libertas управлял сайтом в течение нескольких месяцев. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения (сговор с целью распространения наркотиков). Мужчине грозит максимальное наказание до 20 лет тюремного заключения. Окончательный приговор огласят 17 января 2019 года.
«Арест Дэвиса, экстрадиция из Ирландии и осуждение должны послать четкий сигнал: предполагаемая анонимность даркнета не является защитой от преследования», — заявил американский прокурор Джеффри Берман (Geoffrey Berman).
Silk Road — один из первых крупнейших онлайн-рынков в даркнете по продаже наркотиков, хакерских услуг и других незаконных товаров. В период с 2011 по 2013 годы сервисом воспользовались более 100 тысяч покупателей. Всего же на сайте были зарегистрированы более миллиона аккаунтов, которые совершили около 1,2 миллиона сделок.
Владелец и основатель сайта Росс Уильям Ульбрихт (Ross William Ulbricht) управлял сервисом с помощью небольшой команды, включая нескольких администраторов и модераторов форума. Все они отвечали за мониторинг активности пользователей на Silk Road и за разрешение споров между клиентами и продавцами.
В октябре 2013 года правоохранительные органы США закрыли онлайн-рынок, а также арестовали его создателя. Ульбрихта обвинили в организации наркокартеля, подготовке шести заказных убийств, мошенничестве и отмывании денег. В ходе судебных разбирательств он признался только в создании сайта, при этом отрицая вину по всем остальным пунктам обвинения. В результате Ульбрихт получил два пожизненных срока.
В июле 2018 года создатель Silk Road впервые за несколько лет вышел на связь из тюрьмы. Он оставил в Twitter ссылку на петицию его матери, которая попросила президента США освободить сына.