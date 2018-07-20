Создатель легендарной наркоплощадки впервые за несколько лет вышел на связь

Основатель первой наркоплощадки Silk Road Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) завел Twitter-аккаунт и впервые за несколько лет начал из тюрьмы общаться с подписчиками соцсети. Он опубликовал сообщение на своей странице в Twitter.

В первом сообщении Ульбрихт поблагодарил пользователей, которые не забывали про него в трудное время.

«Это было странное путешествие, но я так благодарен всем тем, кто проявлял любовь и поддержку, а также помогал мне проходить через трудные времена. Вы даете мне силы», — написал заключенный.

Кроме того, основатель Silk Road прикрепил ссылку на рукописное письмо. В нем он подтвердил подлинность Twitter-аккаунта и заявил, что не уверен, получится ли у него заходить в соцсеть в будущем.

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В описании аккаунта Ульбрихт также оставил ссылку на петицию, созданную его матерью и адресованную президенту США. В ней женщина просит освободить сына из тюрьмы и отменить приговор о пожизненном заключении. Документ уже подписали более 16 тысяч пользователей.

Росса Ульбрихта арестовали 2 октября 2013 года. Правоохранительные органы США обвинили его в организации наркокартеля, а также в подготовке шести заказных убийств, мошенничестве и отмывании денег через принадлежащий ему сайт Silk Road.

На суде мужчина признался в создании сайта, однако отрицал вину по всем пунктам. Тем не менее, в мае 2015 года мужчина получил несколько пожизненных сроков.

Silk Road — одна из первых крупнейших площадок в даркнете по продаже нелегальных товаров, в том числе наркотиков, оружия, краденых банковских карт. Функционировала с 2011 по 2013 годы. Годовой оборот площадки оценивался в 14–15 миллионов долларов. По данным ФБР, за годы существования на Silk Road были совершены 1,2 миллиона сделок.

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