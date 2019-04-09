Иркутских властей пожурили за мусор на Ольхоне

Спецпредставитель президента России по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов раскритиковал уборку мусора на крупнейшем и единственном заселенном острове Байкала — Ольхоне, сообщает ТАСС.

По словам Иванова, сбором и утилизацией отходов на острове должны заниматься специальные организации, а не волонтеры. Это позитивно скажется на экологии, отметил он.

«Из года в год СМИ показывают, как добровольцы-волонтеры убирают тонны мусора, оставленного туристами на Ольхоне. Возникает вопрос: а что, нельзя что-то сделать, в конце концов, для того, чтобы этот мусор не надо было собирать волонтерам, для того, чтобы он организованно вывозился, утилизировался и так далее? Что делают местные власти, я не знаю, но в любом случае экологии это все не способствует», — сказал он.

В 2018 году власти Иркутской области сообщили о планах ограничить число туристов, которые одновременно могут посещать остров и объяснили это желанием сохранить экосистему. Учет путешественников предлагалось вести с помощью специальных пунктов на паромной переправе. Также на Ольхоне планировалась установка камер видеонаблюдения, которые регистрировали бы нарушения, в том числе экологические.

Ольхон — крупнейший остров-заповедник на Байкале с постоянным населением около 1,7 тысячи человек. Летом туда можно попасть на пароме, зимой — по льду. Пик туристического сезона приходится на июль-август.

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