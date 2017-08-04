Жители Ольхона рассказали о готовности плыть сотни километров ради Путина

Жители иркутского поселка Хужир, попросившие у президента помощи со строительством дороги на острове Ольхон во время прямой линии, вызвались плыть несколько сотен километров в Бурятию ради встречи с Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости.

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«Мы, когда узнали, что президент будет в Танхое [поселок в Кабанском районе Бурятии], хотели садиться в лодку и плыть туда, чтобы снова поднять этот вопрос. Ведь после прямой линии никто из вышестоящей власти ни словом ни обмолвился про работу, которая начата по дороге», — рассказала глава администрации Хужирского муниципалитета Вера Маланова.

Ранее в пятницу глава государства провел в Бурятии совещание по вопросам экологического развития байкальской природной территории. В частности, президент поручил губернатору Иркутской области Сергея Левченко сократить сроки строительства дороги на Ольхоне, уточняет ТАСС.

В ходе совещания Левченко рассказал о сложностях проведения работ в природоохранной зоне. Завоз щебня из-за пределов этой территории значительно увеличит стоимость строительства, отметил губернатор и предложил президенту разрешить разработку карьера. При этом Левченко не смог назвать ни необходимый объем щебня, ни средств.

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«Сергей Георгиевич, вы нас ставите в трудное положение, потому что вы говорите, что увеличится стоимость, но насколько конкретно она увеличится, вы не знаете. Сколько нужно щебня, вы ответить не можете», — отреагировал Путин. В итоге Левченко пообещал произвести необходимые расчеты и предоставить их главе государства к 6 августа.

Путин в рамках рабочей поездки в Бурятию также провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров, в ходе которых пострадали несколько населенных пунктов региона. Кроме того, он поручил Генпрокуратуре проверить озеро Байкал на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности.

Расстояние между поселками Хужир и Танхой по автомобильной дороге составляет 527 километров.