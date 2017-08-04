Путин поручил Генпрокуратуре проверить экологию Байкала

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить озеро Байкал на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании по вопросам экологического развития этой территории глава государства, в частности, поручил определить источники финансирования для решения задачи полной ликвидации накопленного экологического ущерба на Байкале.

«Первая, требующая неотложных действий, задача — ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий», — сказал Путин. «Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей, — поручил президент.

Материалы по теме Как спасти Байкал Альтернативы для монгольских ГЭС

«Одновременно с этим необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать, очистные сооружения большинства из них изношены», — приводит РИА Новости слова Путина.

По словам главы государства, нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования экологоориентированных проектов, при этом с особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жесткого контроля.

Глава государства отметил, что территория Байкала является достоянием не только России, но и всей планеты, в связи с чем он подчеркнул, что сбережение территории озера является государственным приоритетом.

В пятницу, 4 августа, Путин в Бурятии осмотрел экспозицию туристического центра Байкальского государственного природного биосферного заповедника и кратко пообщался с волонтерами.