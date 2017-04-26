Иванов рассказал о стоимости экспортной воды из Байкала

Бутылка пресной воды из озера Байкал продается за границу по цене примерно в два доллара. Об этом в эфире программы SophieCo на RT рассказал специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Мы уже экспортируем байкальскую пресную воду. Она очень дорогая, примерно по два доллара за бутылку. Но покупают», — рассказал Иванов.

Он не исключил, что Россия в будущем сможет стать крупным экспортером пресной воды. «Россия же — счастливая обладательница огромных запасов чистой пресной воды. Одно только озеро Байкал содержит почти четверть всей пресной воды в мире. Нам очень повезло, что мы обладаем такими объемами», — подчеркнул представитель президента.

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В начале марта ученые из Института планирования и дизайна городов и сельской местности в Китае предложили построить водопровод от озера Байкал до города Ланьчжоу. Проект предназначен для борьбы с засухой и нехваткой питьевой воды в провинции Ганьсу. Проект был раскритикован российскими специалистами. По словам гидролога Виктора Данилова-Данильяна, транспортировка пресной воды из Байкала в Китай будет очень дорогой и экономически нецелесообразной. В то же время геолог Степан Шварцев из Томского политехнического университета считает, что Россия обладает достаточными запасами воды, чтобы продавать их как ценный ресурс.

Байкал — озеро, располагающееся в Восточной Сибири и являющееся крупнейшим природным резервуаром пресной воды. В водоеме обитают более тысячи видов животных, многие из которых являются уникальными.