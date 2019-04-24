Бизнес-омбудсменов предложили подключить к обсуждению мусорной реформы

Региональные бизнес-омбудсмены могут войти в рабочую группу по обсуждению мусорной реформы и принять участие в формировании для юридических лиц федерального справочника тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в среду, 24 апреля, сообщает РАПСИ.

«При подходе формирования тарифов на вывоз ТКО для юридических лиц уполномоченные могли бы выступать в роли так называемого третейского судьи и заниматься решением проблемных вопросов», — заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее подобное предложение выдвинул глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, сейчас предусмотрен порядок рассмотрения спорных вопросов, в частности, касающихся тарифов для юридических лиц. «Здесь мы можем предусмотреть уполномоченного как лицо, которое вправе выносить вопрос об особенностях нормативов на рассмотрение комиссии», — отметил он.

Идея участия бизнес-омбудсменов в обсуждении «мусорной реформы» была предложена после жалоб региональных бизнесменов на высокие тарифы на вывоз ТКО и порядок их расчета.

Реформа началась в России в 2019 году. До конца текущего года к ней должны присоединиться все регионы. Исключение до 2022-го получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Последний не стал пользоваться отсрочкой. В рамках реформы запланирован выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора, что будет выделено в отдельную коммунальную услугу.

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