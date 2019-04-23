Медведев призвал снижать тарифы на утилизацию мусора

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее сокращать тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает ТАСС.

«Их [тарифы на вывоз ТБО] нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты», — сказал премьер-министр на встрече с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна».

Ранее в апреле президент России Владимир Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов для граждан. В феврале в ходе послания Федеральному собранию он заявил, что в этой сфере необходимо навести порядок. Глава государства подчеркнул, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.

Также в феврале сообщалось, что, согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, после проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год.

Реформа началась в России в 2019 году. До конца текущего года к ней должны присоединиться все регионы. Исключение до 2022-го получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Последний не стал пользоваться отсрочкой. В рамках реформы запланирован выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора, что будет выделено в отдельную коммунальную услугу.

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