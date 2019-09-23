Стал известен масштаб переплат за уборку мусора

Власти вернули россиянам около 700 миллионов рублей после обращений на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Пожаловались на незаконные, по их мнению, сборы 1,6 миллиона человек. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты мониторинга комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы.

Глава думского комитета Владимир Бурматов уточнил, что 85 процентов жалоб связаны с неправильными данными количества проживающих в квартире или частном доме. Он указал на то, что либо ошибочную информацию предоставляли местные власти, либо мусорные операторы «обращались с ними вольно».

Материалы по теме Мусорные метаморфозы Репортаж из экотехнопарка «Калуга»

Еще порядка 200 тысяч человек утверждали, что с них собирали плату за вывоз мусора в то время, когда они не жили дома и услугой не пользовались. Также 30 тысяч человек пожаловались на некачественные услуги. В обоих случаях лидером по жалобам стала Ростовская область — 100 тысяч и 18 тысяч обращений соответственно.

По мнению Бурматова, реальное количество пострадавших от переплат значительно выше. Во-первых, многие, скорее всего, не захотели бороться за свои права и поленились составить заявление.

А во-вторых, в нескольких регионах рассказали, что граждане не хотят пересчитывать платежи. Среди них Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Хакасия, Брянская, Магаданская, Ульяновская, Орловская, Иркутская, Сахалинская и Пермская области. «Не верится, что там не было обращений, скорее всего, просто не ведется работа с гражданами по этому вопросу», — подчеркнул депутат. Он добавил, что в целом количество обращений «просто колоссальное», к тому же надо учитывать, что обращение идет от домохозяйства. Это значит, что количество возмущенных вывозом мусора гораздо больше.

Между тем Вячеслав Духин, замглавы госкомпании «Российский экологический оператор», которая курирует мусорную реформу, отметил, что компенсированная сумма крайне мала по сравнению с оборотом мусорной отрасли, а кроме того, многие граждане жалуются на сам факт оплаты, потому что платить за вывоз мусора не привыкли.

В апреле президент России Владимир Путин поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых отходов для граждан. В послании Федеральному собранию он подчеркнул, что если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, то получится профанация.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!