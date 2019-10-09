С мусором предложили обращаться по-новому

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов предложил новый подход к сбору и переработке мусора, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По задумке Титова, в России должны появиться специальные «мусорные хабы», которые будут аккумулировать платежи населения и бизнеса и направлять их на сбор, сортировку и переработку твердых бытовых отходов (ТБО).

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Инициатива предполагает принципиально новую схему финансирования по сравнению с существующей. Сейчас региональные операторы платят свалкам за прием мусора. Из-за этого они не заинтересованы отвозить отходы на легальные пункты приема.

Новая модель, по словам Титова, станет полной противоположностью: хабы будут платить сборщикам, у которых появится стимул возить отходы на легальные свалки. При этом тарифы за сортированный мусор будут выше.

Для реализации предложений бизнес-омбудсмена в России придется изменить законодательство таким образом, чтобы сбором платежей занимали именно хабы, а не региональные операторы.

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