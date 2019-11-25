Медведев уволил главного по мусору в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Буцаева назначили на пост главы РЭО, регулятора мусорной реформы в России, в феврале этого года. Компания «Российский экологический оператор» была создана в январе по указу президента Владимира Путина и должна координировать госполитику по обращению с коммунальными отходами, проводить экспертизу мусорных полигонов и искать инвесторов для проектов по утилизации мусора и его переработки.

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Также оператор разрабатывает программы господдержки мусорных проектов и контролирует их финансирование. Учредителем РЭО выступило Минприроды.

Опрошенные ТАСС эксперты указали, что Буцаев почти ничего не успел сделать за прошедшее время, и его отставка скорее связана со слабыми контактами внутри правительства, а не с претензиями к работе. Они отметили, что мусорная реформа продвигается тяжело, и смена руководства не даст быстрого эффекта. По данным принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», РЭО возглавит аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Ранее, 6 ноября, Медведев уволил с должности замглавы Минприроды Владимира Логинова, который должен был курировать мусорную реформу.

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