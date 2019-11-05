Куратор мусорной реформы в России раскрыл свою зарплату

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев зарабатывает около 950 тысяч рублей в месяц. Об этом он сам рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам Буцаева, его ежемесячный оклад равняется 510 тысячам рублей. Однако итоговый доход дополняется различными надбавками, которые приближают его к миллиону рублей.

В июле Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал информацию о том, что заработок руководства РЭО превышает 2,5 миллиона рублей в месяц, а его основную часть составляют надбавки, в том числе за особые условия, срочность и секретность. В самом РЭО такие данные опровергали.

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РЭО был создан в начале 2019 года указом президента Владимира Путина. Оператор существует в публично-правовой форме и полностью находится в собственности государства. Главной задачей РЭО является контроль за деятельностью региональных операторов по вывозу мусора и курирование «мусорной реформы».

Организация выступает в роли концедента от имени государства в договорах концессии, а также в других формах государственно-частного партнерства при создании новых инфраструктурных объектов для обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). На данный момент штат компании, по словам Буцаева, насчитывает 100 человек.

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