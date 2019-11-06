Ответственный за мусорную реформу чиновник ушел в отставку

Замминистра природы и экологии Владимир Логинов отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

В качестве причины отставки называется просьба самого Логинова. На должность замминистра он был назначен в ноябре прошлого года. В обязанности замминистра входил контроль за реализацией так называемой мусорной реформы.

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Официально его полномочия определялись как координация департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами, а также департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды.

До работы в Минприроды Логинов возглавлял Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка, а также занимал пост замминистра сельского хозяйства.

Мусорная реформа в России началась в 2019 году. В рамках нее власти субъектов РФ должны выбрать схему обращения с твердыми бытовыми отходами, а также назначить оператора, ответственного за их вывоз. На федеральном уровне их работу координирует «Российский экологический оператор».

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