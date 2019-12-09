Медведев спросил с отстающих от мусорной реформы губернаторов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал объяснений у губернаторов регионов, где не готовы к началу мусорной реформы. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 9 декабря.

Глава правительства констатировал, что на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях и ряде регионов реформа обращения с мусором не начнется в срок — 1 января. «В ряде субъектов мы видим ситуацию... она плохая или даже, может быть, критическая», — сказал он на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию.

Премьер подчеркнул, что в 17 субъектах есть риск того, что региональные операторы прекратят свою деятельность. Произойти это, по его словам, может в основном по финансовым причинам. Медведев поручил принять меры по недопущению этого.

Все регионы со следующего года должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Исключения составляют несколько городов федерального значения. Формирование в РФ современной системы обращения с отходами предусмотрено нацпроектом «Экология».

В начале ноября Минприроды сообщило, что в России сильнее всего от мусорной реформы отстают Еврейская автономная область, Забайкальский край и Архангельская область.

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