Названы отстающие от мусорной реформы регионы России

В России сильнее всего от мусорной реформы отстают Еврейская автономная область, Забайкальский край и Архангельская область, говорится в сообщении Минприроды.
Забайкальскому краю ведомство неоднократно рекомендовало утвердить территориальную схему (документ для установления единого тарифа), но местные власти несколько раз отодвигали сроки, и документ был принят лишь на днях. В Архангельской области до сих пор не определены региональные операторы (перевозчики отходов), единый тариф будет принят только 10 декабря. В Еврейской автономной области подписание необходимых соглашений отложено из-за жалобы, поступившей в Федеральную антимонопольную службу относительно процедур по конкурсу.
С 1 января 2020 года регионы России обязаны перейти на новую систему обращения с отходами, направленную на минимизирование их захоронения, сжигания и увеличение объема переработки. Для этого необходимо разработать территориальные схемы обращения с отходами и назначить региональных операторов, которые будут контролировать процесс.
В сентябре 2019 года стало известно, что власти вернули россиянам около 700 миллионов рублей после обращений на перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. На незаконные сборы пожаловались 1,6 миллиона человек.