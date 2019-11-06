Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве

Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В самом министерстве вопрос о сменщике Логинова пока не комментируют, ссылаясь на необходимость «дождаться решения правительства».

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Днем 6 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Логинова по его просьбе. На своем посту чиновник курировал мусорную реформу, которую проводят в России с 2019 года.

В рамках реформы региональные власти должны выработать подход к переработке и вывозу твердых бытовых отходов), а также конкурсным путем назначить оператора по обращению с ними.

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