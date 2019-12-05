Медведев объяснил отставку куратора мусорной реформы

Глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев был уволен из-за срыва сроков реализации мусорной реформы, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе разговора с представителями телеканалов, трансляцию которого ведет YouTube-канал «России 24».

«Здесь нет никакой особой причины, кроме одной: как я понимаю, коллеги, которые непосредственно отвечают за этот процесс [мусорную реформу] в правительстве — их там несколько — были недовольны темпами тех решений, которые принимались на уровне компании», — сказал Медведев.

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По его словам, это решение не помешает реализации мусорной реформы в целом: «Мы такую компанию впервые создали, и они хотят, чтобы там было больше энергии. Ну, посмотрим. В конце концов, люди хорошие есть. Надеюсь, все заработает».

Буцаев был уволен в конце ноября, вскоре после того, как рассказал о размере своей зарплаты в РЭО. По его словам, она равнялась примерно 950 тысячам рублей — с учетом бонусов и надбавок.

РЭО был создан в начале 2019 года в рамках мусорной реформы. Он отвечает за оперативное управление работой региональных операторов вывоза мусора, а также курирование самой реформы.

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