Рассказавший о своей зарплате куратор мусорной реформы уволился

Глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев, отвечавший за проведение в России мусорной реформы, ушел в отставку, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Причиной отставки издание называет «недостаток аппаратного веса» и нехватка денег в РЭО, который из-за этого не успел выполнить все свои задачи. При этом подчеркивается, что вины самого Буцаева в этом нет, и в правительстве уже разрабатываются меры поддержки отрасли.

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Одним из возможных преемников Буцаева называется бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

В начале ноября Буцаев раскрыл размер своей зарплаты, отметив, что в конечном итоге, с учетом бонусов и надбавок, она равняется примерно 950 тысячам рублей в месяц. Так он ответил на подозрения в том, что его реальный доход превышает 2,5 миллиона рублей в месяц.

РЭО был создан в начале 2019 года указом президента Владимира Путина. Компания, принадлежащая государству, отвечает за оперативное управление работой региональных операторов вывоза твердых бытовых отходов, а также курирование мусорной реформы. Сам Буцаев был назначен на эту должность в апреле.

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