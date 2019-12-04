Российских волонтеров захотели сделать послами мусорной реформы

Волонтеры могли бы стать «главными послами» реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в России. Об этом заявил заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин, передает ТАСС

«Мы бы очень хотели рассчитывать на то, что волонтеры были бы главными послами и теми, кто будет продвигать все, что связано с новым форматом обращения с мусором. Волонтеры могут продвигать эти новые идеи <...> в школах, детских садах, университетах», — отметил он.

Кроме того, по словам Духина, волонтерские организации могли бы участвовать в мероприятиях по нацпроекту «Экология», поскольку это может стать «очень мощным двигателем всей реформы».

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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