Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика

Россия двигается в сторону высокой степени утилизации пластиковых отходов, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на семинаре «Чистый и глобальный север» в Хельсинки, передает ТАСС.

«Мы идем к высокой степени утилизации, для этого есть определенные показатели, которые прописаны в указе президента», — отметил он. По словам Кобылкина, многие российские супермаркеты уже переходят на более экологичные материалы. Также министр напомнил о необходимости максимально ограничить использование пластика там, где возможно.

«Думаю, что до 2024 года [официальный год завершения нацпроекта «Экология» — прим. Ленты.ру] мы должны двигаться эволюционно, без резких движений. Надо не забывать, что это [производство пластика] — немаленькая часть промышленности России», — заключил Кобылкин.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в стране, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализация проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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