В российском регионе вместо свалки появится парк

На месте бывшей свалки в Петровском районе Ставропольского края посадят тысячи деревьев и создадут парк. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По информации издания, на территории будущего парка высадили уже около 400 деревьев. Всего планируется высадка примерно четырех тысяч деревьев.

Свалка площадью около 30 гектаров была рекультивирована в 2018 году в рамках проекта «Чистая страна». На эти цели было потрачено более 40 миллионов рублей, 38 из которых выделили из федерального бюджета.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Экология». Благодаря проекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!