В России стало на пять миллионов деревьев больше

В Волгоградской области в рамках нацпроекта высадили около пяти миллионов сеянцев сосны, акации и ясеня. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Для проведения работ задействовали более 40 единиц техники и 400 специалистов. Более 150 человек, принимавших участие в высадке деревьев, оказались волонтерами. Они участвовали во всероссийской акции «Сохраним лес».

Кроме того, в лесном фонде региона собрали около пяти тонн семян лесных растений на следующий год, а также начали проводить реконструкцию поливных систем питомников.

«Обновляется и парк техники — для сохранения зеленых насаждений в лесничества до конца года передадут 70 единиц современной спецтехники, в том числе тракторы, мульчеры, автоцистерны», — говорится в сообщении.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Экология». Благодаря проекту хотят восстановить до ста процентов вырубленных и погибших лесов. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 миллиона гектаров. При этом ущерб от лесных пожаров планируется сократить почти втрое — с 32,5 миллиарда до 12,5 миллиарда рублей. Всего на него нацпроект потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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